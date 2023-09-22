Электромобили Avatr официально появятся в России в 2024 году

Китайский автомобильный бренд Avatr официально выйдет на рынок России в 2024 году. Об этом порталу Autonews.ru сообщили представители компании, отметив, что для начала в нашей стране должен быть запрещен параллельный импорт автомобилей, официально представленных на российском рынке.

Электромобили Avatr будут официально поставляться в нашу страну через российское представительство концерна Changan. Первыми появятся в продаже кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12. В дальнейшем в Россию предполагается привозить все новые модели Avatr с официальной поддержкой и гарантией, однако официальной информации о них пока нет.

Бренд Avatr существует с 2021 года, под ним представлены премиальные электромобили. Это совместный продукт автомобильного концерна Changan, который отвечает за их производство, IT-гиганта Huawei, разрабатывающего программное обеспечение для мультимедийной системы, а также концерна CATL, поставляющего аккумуляторы для тяговых батарей.

Фото: Avatr