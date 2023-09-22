«IT-Революция в автобизнесе» интегрирована в новый формат

Традиционный конкурс «IT-Революция в автобизнесе», который ежегодно проводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в 2023 году проходит в рамках более широкого форума, который мы назвали «CarX. Революция в автобизнесе». Даты его проведения - 10 и 11 октября. Масштабность этого форума в текущем году подчеркивают его площадь (3,2 тыс. кв. метров занимаемой территории), количество участников (более 1 тыс.) и их география (РФ, СНГ, Китай).



Весь первый день (10 октября) будет посвящен текущему состоянию авторынка - выступлению производителей и представителей холдингов как по актуальной ситуации на «автомобильном фронте», так и с обозначением новых тенденций, идей, технологий, которые уже оправдали себя в условиях сегодняшней непростой реальности. Среди спикеров - представители Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) и Союза китайских предпринимателей в России, российской компании «Атом», коммерческий директор МАЗ «Москвич» Александр Мигаль и другие. Рассмотрим текущие реалии авторынка со всех сторон - производство и продажи автомобилей на данном этапе и с учетом прогнозов экспертов, финансовые инструменты рынка и новые тренды в автокредитовании, автостраховании, автолизинге. Огласим итоги конкурса «Автодилер года».



В тематику второго дня форума (11 октября), помимо увлекательного ток-шоу #TheFutureIsHere, организаторы включили кейсы от успешных практиков автомобильного бизнеса и конкурс «IT-Революция в автобизнесе». Среди заявленных конкурсных выступлений - новые IT-решения для управления бизнес-процессами в дилерских центрах; новые IT-решения для повышения эффективности продаж; для автосервиса и управления складами; внедрение процессов автоматизации в приемку и осмотр автомобилей; решения для увеличения конверсии и сегментации клиентов и многое другое. У потенциальных конкурсантов еще есть возможность и время, чтобы успеть заявить какой-то свой новый проект, нуждающийся в обсуждении и продвижении. Главное условие - он должен быть полезным автобизнесу. Формат конкурса остался прежний - «Elevator pitch», когда автору проекта дается на презентацию всего 6 минут: слишком мало, чтобы показать все достоинства кейса, но при грамотной подаче - достаточно, чтобы жюри (опытные практики) и аудитория сумели заметить и оценить его полезность.



В рамках форума будет открыта выставка автомобильных новинок (в том числе и электрических), а также представлено несколько десятков презентационных стендов компаний, связанных с автопроизводством, автосервисом и автобизнесом. И конечно будут доступны переговорные комнаты - для деловых встреч.

Мы ждем вас 10 - 11 октября в Москве на выставке-форуме «CarX: революция в автобизнесе»! Вход - по пригласительным билетам от агентства «АВТОСТАТ». Подробности: www.carx.ru.

Фото: АВТОСТАТ