Госзакупки занимают менее 10% в продажах автомобилей «Москвич»

Автозавод «Москвич» поставляет госорганам менее 10% выпускаемых автомобилей, сообщил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль.

«Есть распространенный миф, что все автомобили «Москвич» уходят госорганам. На самом деле это не так, только менее 10% автомобилей «Москвич» приобретаются государственными организациями», – заявил топ-менеджер «Москвича», слова которого приводит Telegram-канал No Limits.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Москвич» в августе 2023 года реализовал 1510 автомобилей, из которых почти 1350 машин уже поставлены на учет. При этом в июле было продано 2132 автомобиля «Москвич» (+40% к июню 2023 года), из которых 1700 машин встали на учет.

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e».

Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в конце октября. В 2024 году планируется запустить производство трех новинок, в том числе среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» и модели под названием «Москвич 8», подробностей о которой пока нет. Полностью отсутствует информация и о еще двух новинках от «Москвича», выход которых намечен на 2024 и 2025 год соответственно.

Фото: «Москвич»