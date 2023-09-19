Дилеры привезли новый кроссовер Haval H-Dog за 3,8 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Haval H-Dog второго поколения, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет от 3,8 млн рублей, пишет «Российская газета».

Haval H-Dog с первого взгляда можно перепутать с DaGou (Dargo в России), но кузовные панели и задние фонари у новинки абсолютно другие. Единственное, что у моделей является одинаковым – передние фары.

Что касается интерьера, по центру установлена мультимедиа с большим тачскрином, под которой расположился ряд физических кнопок. Исполнение центрального тоннеля близко к Haval KuGou.

Под капотом кроссовера установлена 2-литровая «турбочетверка» мощностью 238 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатым «роботом». Российские дилеры привезли полноприводные машины.

Длина Haval H-Dog составляет 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, а колесная база – 2810 мм. Кроссовер имеет клиренс 200 мм, угол въезда у него равен 24 градусам, угол съезда – 30 градусов и глубина преодолеваемого брода 560 мм.

Напомним, в настоящее время на российский рынок официально представлены компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерные кроссоверы Dargo и М6, а также рамный внедорожник H9. Компания Haval рассматривает возможность локализации производства нового Haval М6 на своем заводе в Тульской области, где выпускаются все остальные модели бренда.

Фото: www.autohome.com.cn