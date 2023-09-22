Toyota Grand Highlander добрался до России

На продажу выставлены две машины: у одной 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 269 л.с., работающий в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, у второй – 246-сильная гибридная силовая установка, построенная на основе 2,5-литрового бензинового двигателя, электромотора и электромеханического вариатора. Оба кроссовера оснащены полным приводом.

На российском авторынке появился внедорожник Toyota Grand Highlander, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет от 10 млн 440 тыс. рублей до 10 млн 990 тыс. рублей, пишет « Российская газета ».

Особенностью салона Toyota Grand Highlander является полноценный (рассчитанный на троих взрослых) третий ряд сидений. О комплектациях выставленных на продажу автомобилей ничего не сообщается, но в стандартное оснащение модели входят фирменный комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, проекционный дисплей, экран вместо зеркала заднего вида и др.

Toyota Grand Highlander разработан на платформе TNGA-K и технически унифицирована с базовым «Хайлендером», но при этом у удлиненной версии полностью новый дизайн кузова. Экстерьер выполнен в фирменном стиле современных Toyota, а увеличенная длина и плоская крыша позволили обеспечить больше пространства в салоне для пассажиров и багажа.

Производство Toyota Grand Highlander налажено на том же заводе в США, где выпускается и базовую модель. Продажи нового Toyota Grand Highlander на американском рынке стартоавли минувшим летом.

Фото: Toyota