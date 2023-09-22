В России появился конкурент LADA Vesta от Toyota | АВТОСТАТ

В России появился конкурент LADA Vesta от Toyota

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В России появился конкурент LADA Vesta от Toyota

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На российском авторынке появился седан Toyota Vios, который официально в нашу страну не поставляется. Новинка должна стать конкурентом отечественной LADA Vesta, пишет издание «За рулем». Стоимость Toyota Vios варьируется от 2,1 миллиона до 2 млн 350 тыс. рублей.

Под капотом седана установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 109 л.с., который работает в сочетании с 4-скоростным гидротрансформатором Aisin старой версии. В комплектации заявлена линзованная оптика, 16-дюймовые колесные диски.

Предназначенный для рынка Азии, Toyota Vios построен на платформе для новых семейств Vitz и Corolla. Седан имеет следующие габариты: 4410 мм в длину, 1700 мм в ширину и 1475 мм в высоту при колесной базе 2550 мм. Напомним, третье поколение модели Vios было представлено в Таиланде еще в 2013 году. С того времени седан перенес несколько фейслифтингов.

Фото: Toyota

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортпараллельный импортtoyota

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