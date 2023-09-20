Lexus готовит новый электромобиль и может выпустить пикап

Премиальный бренд Lexus, принадлежащий компании Toyota, планирует представить новый электрический концепт на выставке Japan Mobility Show, которая начнет работу 26 октября. По заявлению производителя, электромобиль получит аэродинамичный силуэт, а салон будет выполнен с применением экологичных и высококачественных материалов. Кроме того, новинка получит инновационную конструкцию кузова и обновленную программную платформу, сообщает портал Autonews.ru. Первые серийные электромобили Lexus с запасом хода 800 км должны сойти с конвейера в 2026 году.

Между тем, Lexus может выпустить новую модель в кузове пикап в случае интереса клиентов к такому автомобилю. Об этом изданию Motor1 заявил руководитель бренда Lexus Такаши Ватанабе, отметив, что на данный момент в компании таких обсуждений не ведется. По его словам, если будет принято решение о запуске в производство пикапа Lexus, он не будет базироваться на каком-либо существующем пикапе Toyota – таком как Hilux, Tacoma и Tundra, пишет «Газета.Ru». Команда разработчиков сделает пикап Lexus электрическим, у него не будет двигателя внутреннего сгорания, уточнил руководитель Lexus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Lexus раскрыла внешность и техническое оснащение нового компактного кроссовера LBX, который станет самым дешевым в линейке автопроизводителя. Производство новинки начнется в конце 2023 года, а продажи автомобиля в Европе и Японии стартуют в начале 2024 года. Новый Lexus LBX базируется на платформе Toyota TNGA-B, которую он делит с компактом Toyota Yaris Cross. Габариты автомобиля: 4190 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1545 мм в высоту при колесной базе 2580 мм.

Фото: Lexus