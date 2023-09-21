Дилеры привезли седан Mitsubishi Attrage по цене от 1,6 млн рублей

На российском авторынке появился бюджетный седан Mitsubishi Attrage, который официально в нашу страну не поставляется. Дилеры из Москвы и Сыктывкара просят за модель от 1,6 миллиона до 1 млн 865 тыс. рублей, пишет портал «Автоновости дня».

Покупателям предлагаются автомобили, оснащенные 1,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 80 л.с. в сочетании с бесступенчатым вариатором. Расход топлива с такими агрегатами в смешанном цикле составляет всего 4,9 л на 100 км.

Комплектации предлагаемых седанов обозначены не все, но, по крайней мере, две машины представлены в исполнении Invite, включающем в себя шесть подушек безопасности, светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном и камерой заднего вида, а также 14-дюймовые литые диски.

По размерам Mitsubishi Attrage сравним с отечественной LADA Granta. Его длина и колесная база составляют 4245 мм и 2550 мм соответственно, тогда как у «Гранты» в кузове седан эти показатели равны 4268 мм и 2476 мм.

Фото: Mitsubishi