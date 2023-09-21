Япония в августе снизила экспорт автомобилей в Россию на 43%

Объем ввоза автомобилей из Японии в Россию по итогам августа упал на 42,6%, следует из данных японского Минфина. В частности, экспорт легковых автомобилей сократился на 42,5%, грузовиков и автобусов – на 46%, пишет газета «Коммерсант». Напомним, с 9 августа в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию электрокаров, гибридов и автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л.

Всего по итогам августа в Росси было ввезено 32 тыс. подержанных машин, и Япония сохраняет лидерство в общем объеме импорта с долей 64,3%, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Как говорит доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита, Россия была крупнейшим зарубежным рынком для японского бизнеса подержанных машин, и нынешние меры неминуемо окажут на него серьезное воздействие. «Подержанные автомобили, которые отныне нельзя будет экспортировать в Россию, частично хлынут на японский рынок, что уже привело к падению цен и сокращению доходов торговцев автомобилями с пробегом», – констатирует эксперт.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ