Китайские электромобили Zeekr добрались до Европы

Китайская марка премиум-электромобилей Zeekr выходит на европейский рынок. Первой моделью здесь станет кроссовер Zeekr X, выпуск которого для Старого Света начался на заводе Geely в Чэнду. Первая партия автомобилей уже находятся в порту, где их готовят к отправке, пишет портал Motor.ru.

Напомним, кроссовер Zeekr X был представлен в Китае в апреле 2023 года. Модель имеет следующие габариты: 4450 х 1836 х 1572 мм при колесной базе 2750 мм. Заднеприводный вариант оснащен электродвигателем мощностью 272 л.с. с запасом хода 560 км и разгоном до 100 км/ч за 5,8 сек. В полноприводном варианте два мотора общей мощностью 428 л.с., разгон за 3,7 сек., запас хода 512 км. Салон Zeekr X оснащен плавающим планшетом мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма, с возможностью его перемещения вдоль передней панели по направляющим, смарт-дверями и панорамной крышей.

В Европе Zeekr X будет стоить 45 тыс. евро (4,6 млн рублей по текущему курсу), в то время как на китайском рынке эту модель можно купить за 189,8 тыс. юаней (24,3 тыс. евро или 2,5 млн рублей). В Россию Zeekr X возят по параллельному импорту, цены на него варьируются от 4 миллионов до 6 млн рублей.

Первые европейские шоу-румы Zeekr откроются в Стокгольме (Швеция) и Амстердаме (Нидерланды), первый заработает до конца текущего года, а второй – в начале 2024-го. Позже автосалоны китайской марки появятся в Норвегии, Дании и Франции, а к 2026 году Zeekr будет представлен и в других странах Европы. В экспортные планы компании входят и страны Ближнего Востока, первой из которых станет Израиль.

Zeekr – это суббренд холдинга Geely, который выпускает премиальные электромобили среднего ценового сегмента. На сегодняшний день линейка представлена тремя моделями: лифтбеком 001, минивэном 009 и кроссовером X. В соответствии с заданной стратегией, свои высокотехнологичные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в окружающую среду представят и другие автопроизводители, входящие в группу Geely, включая Volvo, Lynk&Co, Polestar, LEVC, Geometry и Lotus. Это позволит расширяться в различных сегментах рынка, предлагая потребителям широкий ассортимент электрифицированной продукции и уникальных бизнес-предложений. С ускорением внедрения холдингом Geely новых, ставших востребованными транспортных технологий и услуг мобильности, компания реализует эффективный план по электрификации всех своих дочерних брендов. Компания планирует увеличение до 40% и выше доли продаж автомобилей на новых источниках энергии (включая бренд Zeekr) от общего объема продаж к 2025 году.

Фото: Zeekr