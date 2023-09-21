АВТОВАЗ начал продажи LADA Granta Sport

АВТОВАЗ начал продажи «заряженных» автомобилей LADA Granta Sport, которые теперь предлагаются в двух типах кузова – седан и лифтбек. Стоимость LADA Granta Sport в кузове седан составляет 1 млн 249 тыс. 900 рублей, в кузове лифтбек – 1 млн 289 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под капотом LADA Granta Sport установлен 1,6-литровый мотор мощностью 118 л.с., который доработан по стандартам компании LADA Sport. Внесены изменения в системы впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм, а также программу контроллера двигателя. Прямоточная система выпуска обеспечивает пониженное сопротивление и спортивный звук мотора при динамичном ускорении.

Реализовать потенциал двигателя помогает подвеска с занижением 20 мм и спортивным настройками. Снижение центра тяжести автомобиля позволяет увеличить максимальную скорость при движении по дуге. Настройка амортизаторов обеспечивает стабильный контакт колеса с дорожным покрытием и сохраняет комфорт при движении по дорогам общего пользования. На LADA Granta Sport применены специальные мягкие шины с технологиями, проверенными в автоспорте. Новые шины обеспечивают большее пятно контакта с дорогой, сохраняют управляемость на холодном и мокром асфальте. На обеих осях установлены дисковые тормоза повышенной эффективности, которые позволяют надежно замедляться с высоких скоростей и меньше склонны к перегреву.