Новый Toyota Yaris Cross появился в России

На российском авторынке появился кроссовер Toyota Yaris Cross, который официально в нашу страну не поставляется. Новинка предлагается в максимальной комплектации по цене 2 млн 970 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель (120 л.с., 145 Нм) с распределенным впрыском, который работает в сочетании с вариатором Direct Shift и передним приводом.

Колесная база кроссовера Toyota Yaris Cross такая же, как у Yaris – 2560 мм. Габаритная длина новинки на 240 мм больше, чем у базовой модели, и составляет 4180 мм. Также автомобиль на 20 мм шире и на 90 мм выше «Яриса»: эти параметры равны 1765 и 1560 мм соответственно. Yaris Cross имеет задний ряд сидений, раскладывающийся в пропорции 40:20:40, регулируемую высоту пола багажника, систему крепления груза. Объем багажника составляет 390 л.

Фото: Toyota