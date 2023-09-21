Geely раскрыла российские комплектации нового Coolray

Компания Geely представляет на российском рынке новый Geely Coolray, который будет доступен в четырех вариантах исполнения: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Цены на новинку будут объявлены ближе к официальному старту продаж, сообщает пресс-служба Geely.
Пол капотом автомобиля установлен новый 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Мотор сочетается с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением. Для удобства эксплуатации водителю предоставляется выбор из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Smart.
Новый Geely Coolray стал длиннее, шире и выше предыдущей модели, его габаритные размеры – 4380 х 1810 х 1615 мм. Внешний вид кроссовера стал более «мускулистым» и спортивным за счет воздухозаборников на капоте, черной глянцевой решетки радиатора в новом фирменном стиле Energy Storm и новых светодиодных фар. Задняя часть автомобиля отличается фонарями заостренной формы, соединенными контурной светодиодной полосой, сдвоенными патрубками выхлопной системы и бампером с диффузором, а также декоративными красными элементами и вставками под карбон.
Автомобиль получил двухцветный салон с креслами, имеющими развитую боковую поддержку, и мультифункциональным рулевым колесом нового дизайна, обшитым кожей. Черный потолок подчеркнуто контрастирует с яркими красными акцентами в интерьере.
В базовой комплектации Comfort автомобиль оборудован светодиодными дневными ходовыми огнями, интегрированными в фары головного света, указателями поворота в боковых зеркалах заднего вида, рейлингами на крыше и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Для отделки приборной панели и накладок дверей используется экокожа. Все кресла снабжены функцией подогрева, сиденье водителя регулируется в шести направлениях, а переднего пассажира — в четырех. Спинки заднего дивана складываются в соотношении 60:40. Рулевая колонка настраивается по вылету и высоте, а рулевое колесо оборудовано подогревом. Электрообогрев также имеют форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло, причем практически по всей поверхности. Электростеклоподъемник водительской двери оборудован защитой от защемления и автоматическим режимом работы, передние ремни безопасности имеют регулировку по высоте. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные воздуховоды климатической системы, для удобства и безопасности при перевозке детей предусмотрены крепления для детских кресел стандарта ISOFIX и механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри.
Помимо всего перечисленного, Geely Coolray получил электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля на месте AutoHold, систему Start-Stop, функцию пуска двигателя кнопкой и дистанционно с помощью ключа. В список оснащения вошли круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик освещения, камера заднего вида и задние датчики парковки.
Мультимедийный комплекс с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем оснащен 6 динамиками и Bluetooth-модулем. Он поддерживает Apple CarPlay и может дублировать экран смартфона. Панель приборов — цифровая монохромная, диагональ экрана составляет 10,25 дюйма. Для подключения внешних устройств предусмотрены два USB-разъема - спереди и один сзади, а также электрическая розетка 12В.
Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий и электронная система курсовой устойчивости, ассистенты при движении на склоне, а также антипробуксовочная система и гидравлическая система помощи при торможении. Кроме этого, Geely Coolray оборудован противоугонной сигнализацией, иммобилайзером, датчиками температуры и давления в шинах.
Новый Geely Coolray в комплектации Luxury внешне отличается 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками черного цвета и панорамной крышей с люком и электроприводом. В салоне есть подсветка перчаточного ящика и зеркал в солнцезащитных козырьках, освещение пространства для ног водителя и пассажира на переднем ряду. У всех электростеклоподъемников имеется функция защиты от защемления и автоматический режим работы, а наружные зеркала заднего вида снабжены электроприводом складывания. Кроме того, кроссовер в этом варианте исполнения получил цветную цифровую панель приборов диагональю 10,25 дюйма, систему бесключевого доступа, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.
В исполнении Flagship новый Geely Coolray имеет ряд внешних отличий: это тормозные суппорты красного цвета, крыша и передние стойки, окрашенные в черный цвет, спойлер на задней двери и вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер. Также кроссовер получил подсветку, встроенную в наружные зеркала и электропривод багажной двери.
Список оборудования дополнен датчиком дождя, передними парковочными датчиками, системой камер кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси» и беспроводной зарядкой для смартфонов. Салон, включая кресла, отделан высококачественной экокожей с замшевыми вставками черного и красного цвета, водительское кресло оборудовано электрорегулировками в шести направлениях, а на педалях имеются металлические накладки. Отдельного упоминания заслуживает четырехканальный видеорегистратор, который будет незаменимым помощником в случае возникновения спорной ситуации на дороге.
Для пассажиров второго ряда предусмотрены индивидуальные лампы освещения и центральный подлокотник с подстаканниками, а уют и настроение в салоне обеспечивает атмосферная подсветка.
Комплектация Flagship включает адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, боковые подушки безопасности занавесочного типа. У кроссовера расширенный комплекс систем безопасности, включающий систему автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов, функции контроля разметки и распознавания дорожных знаков, а также интеллектуальную систему управления дальним светом и систему мониторинга слепых зон.
Особая комплектация Exclusive отличается легкосплавными двухцветными колесными дисками специального дизайна и эксклюзивным цветом кузова «Лиловый перламутр».
Фото: Geely