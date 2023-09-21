Geely раскрыла российские комплектации нового Coolray

Компания Geely представляет на российском рынке новый Geely Coolray, который будет доступен в четырех вариантах исполнения: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Цены на новинку будут объявлены ближе к официальному старту продаж, сообщает пресс-служба Geely.

Пол капотом автомобиля установлен новый 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Мотор сочетается с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением. Для удобства эксплуатации водителю предоставляется выбор из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Smart.

Новый Geely Coolray стал длиннее, шире и выше предыдущей модели, его габаритные размеры – 4380 х 1810 х 1615 мм. Внешний вид кроссовера стал более «мускулистым» и спортивным за счет воздухозаборников на капоте, черной глянцевой решетки радиатора в новом фирменном стиле Energy Storm и новых светодиодных фар. Задняя часть автомобиля отличается фонарями заостренной формы, соединенными контурной светодиодной полосой, сдвоенными патрубками выхлопной системы и бампером с диффузором, а также декоративными красными элементами и вставками под карбон.

Автомобиль получил двухцветный салон с креслами, имеющими развитую боковую поддержку, и мультифункциональным рулевым колесом нового дизайна, обшитым кожей. Черный потолок подчеркнуто контрастирует с яркими красными акцентами в интерьере.

В базовой комплектации Comfort автомобиль оборудован светодиодными дневными ходовыми огнями, интегрированными в фары головного света, указателями поворота в боковых зеркалах заднего вида, рейлингами на крыше и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Для отделки приборной панели и накладок дверей используется экокожа. Все кресла снабжены функцией подогрева, сиденье водителя регулируется в шести направлениях, а переднего пассажира — в четырех. Спинки заднего дивана складываются в соотношении 60:40. Рулевая колонка настраивается по вылету и высоте, а рулевое колесо оборудовано подогревом. Электрообогрев также имеют форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло, причем практически по всей поверхности. Электростеклоподъемник водительской двери оборудован защитой от защемления и автоматическим режимом работы, передние ремни безопасности имеют регулировку по высоте. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные воздуховоды климатической системы, для удобства и безопасности при перевозке детей предусмотрены крепления для детских кресел стандарта ISOFIX и механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри.

Помимо всего перечисленного, Geely Coolray получил электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля на месте AutoHold, систему Start-Stop, функцию пуска двигателя кнопкой и дистанционно с помощью ключа. В список оснащения вошли круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик освещения, камера заднего вида и задние датчики парковки.

Мультимедийный комплекс с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем оснащен 6 динамиками и Bluetooth-модулем. Он поддерживает Apple CarPlay и может дублировать экран смартфона. Панель приборов — цифровая монохромная, диагональ экрана составляет 10,25 дюйма. Для подключения внешних устройств предусмотрены два USB-разъема - спереди и один сзади, а также электрическая розетка 12В.

Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий и электронная система курсовой устойчивости, ассистенты при движении на склоне, а также антипробуксовочная система и гидравлическая система помощи при торможении. Кроме этого, Geely Coolray оборудован противоугонной сигнализацией, иммобилайзером, датчиками температуры и давления в шинах.