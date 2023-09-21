Genesis реализовал по всему миру более 1 миллиона автомобилей

Премиальный бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, объявил о том, что совокупный объем продаж его автомобилей превысил отметку в 1 млн экземпляров. Так, по состоянию на конец августа по всему миру реализовано 1 млн 008 тыс. 804 машин, из которых 690 177 единиц пришлось на родную Корею, пишет портал «Колеса.ру».

Напомним, марка Genesis была запущена в 2015 году и задумывалась она в качестве ответа немецким Audi, BMW и Mercedes-Benz. Первенцем корейского премиума стал представительский седан EQ900, который впоследствии был переименован в G90. Сегодня же, помимо «девяностого», в модельную линейку Genesis входят спортивный седан G70 и бизнес-седан G80, универсал G70 Shooting Brake, электрический «паркетник» GV60, кроссоверы GV70 и GV80, а также электроверсии G80 и GV70.

На сегодняшний день кроме Кореи, бренд присутствует в США, Австралии, Китае, Европе и на Ближнем Востоке: всего 17 рынков. К слову, до марта прошлого автомобили Genesis продавались и в России, причем в нашей стране они появились гораздо раньше, чем, например, в Европе или Китае.

Самой популярной моделью Genesis сегодня является седан бизнес-класса G80: с момента своего дебюта в 2016 году он разошелся совокупным тиражом в 390 738 экземпляров (включая электроверсию). Стоит отметить, что именно эта четырехдверка дала имя бренду: изначально она называлась Hyundai Genesis, затем модель пережила рестайлинг, и уже в таком виде превратилась в Genesis G80. А во второе поколение седан перешел в 2020 году. Вторую строчку в личном зачете марки занимает кроссовер Genesis GV80 (по всему миру реализовано 173 882 штуки), на третьем месте – кросс GV70 (160 965 единиц).

Между тем, марка Genesis анонсировала три новинки: до конца нынешнего года будут представлены рестайлинговый кроссовер GV80 (модель в строю с 2020-го) и его купеобразная версия, а третья грядущая модель пока не раскрывается. Известно лишь, что новинка будет представлена в совершенно новом сегменте – не исключено, что к дебюту готовится полноценное легковое купе, воплотившее в себе черты шоу-каров так называемой икс-серии: это X Concept, X Speedium Coupe Concept и X Convertible Concept.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 2025 года для бренда Genesis будут разрабатывать только электрические модели, при этом продолжится производство существующих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Так, в компании планируют выпуск шести «зеленых» новинок: в списке два легковых электрокара и четыре кроссовера. Одним из SUV является ранее показанный Electrified GV70.

Фото: Genesis