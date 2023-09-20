Кроссоверы Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport не станут электромобилями

Компания Volkswagen решила сохранить ДВС в следующем поколении кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport, которое появится к 2026 году. Несмотря на то, что Volkswagen активно развивает свою линейку электромобилей, в компании признают, что у некоторых покупателей по-прежнему есть спрос на автомобили, которые работают на ДВС, пишет издание «За рулем».

Новое поколение Atlas и Atlas Cross Sport будет оснащено новым 2-литровым мотором с турбонаддувом, который развивает 269 л. с. и 370 Нм крутящего момента. Он заменит предыдущие четырехцилиндровые и V6 двигатели. Одним из главных преимуществ новых моделей будет их улучшенная экономичность. Производитель заявляет, что новые автомобили будут расходовать топливо на 5 – 10% меньше.

Кроме того, Volkswagen внедрит в новые модели набор технологий помощи водителю IQ Drive, который будет включать адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go. На приборной панели появится новый 10,25-дюймовый дисплей цифровой панели Digital Cockpit Pro.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила кроссовер Tiguan третьего поколения. Новинка поступит в продажу в первом квартале следующего года. Кроме того, в 2024 году должны увидеть свет рестайлинговые Golf и Tayron – компакт-кросс для китайского рынка, а еще через год немецкая марка представит обновленный T-Roc. Это будут последние новые автомобили Volkswagen с ДВС, после чего разработка топливных машин будет прекращена.

Фото: Volkswagen