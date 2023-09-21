MINI откажется от универсала Clubman из-за низкого спроса

Марка MINI откажется от универсала Clubman – жизненный цикл модели подходит к концу, уже в ближайшие месяцы ее снимут с производства, и прямой замены у нее не будет.

Как заявила изданию Top Gear глава бренда MINI Стефани Вурст, Clubman не оправдал ожиданий компании, спрос на него падает – он в два раза уступает по продажам Countryman. По ее словам, опустевшую нишу займут Countryman и грядущий электрический Aceman, хотя ни тот, ни другой не являются прямой заменой универсалу.

Прощальной версией для Clubman стало исполнение Final Edition, которое будет выпущено ограниченным тиражом в количестве 1969 экземпляров, пишет портал Motor.ru. Это отсылает к году появления модели на рынке: в конце 1960-х дизайнер марки Рой Хейнс заявил, что с выходом универсала British Leyland Mini Clubman на рынок «исчезло убеждение, что только уродливые вещи могут быть функциональными». В 2007 году Clubman был перезапущен, в 2015 году он сменил поколение и продается до сих пор. Заказы на эту модель будут принимать до февраля 2024 года, после чего она исчезнет из модельной линейки MINI.

При этом 100 экземпляров «прощальной» версии отправят в США – продажи там стартуют в октябре 2023 года. Цены начинаются от 47145 долларов (4,5 млн рублей по текущему курсу).

Clubman Final Edition получил три эксклюзивных цвета кузова в сочетании с медной отделкой и полосами по бокам в медном же оттенке. На задней стоке каждого автомобиля указан порядковый номер автомобиля – «1 из 1969». Такая же номерная табличка есть и в салоне, который выполнен в темно-зеленом цвете Sage Dark Green с медными акцентами.

Напомним, ранее стало известно, что автомобили MINI лишатся механических коробок передач. Как заявила Стефани Вурст, решение о прекращении производства версий с механическими трансмиссиями было принято с сожалением, но является неизбежным. В будущем марка намерена сосредоточиться на выпуске электромобилей, однако глава бренда MINI не стала прямо говорить о том, что двигатели внутреннего сгорания применяться больше не будут. Последней моделью MINI с механической коробкой передач стала представленная в августе версия John Cooper Works Bulldog Racing Edition. Это спортивный автомобиль с 2-литровым мотором мощностью 231 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Он относится к теперь уже предыдущему поколению хетчбэков MINI.

Фото: MINI