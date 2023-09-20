Volvo полностью откажется от дизельных автомобилей

Компания Volvo объявила о полном прекращении производства автомобилей с дизельными двигателями. Последние машины с такими моторами сойдут с конвейера в начале 2024 года, пишет портал Motor.ru.

Таким образом, шведская марка станет одной из первых, кто решился на подобный шаг, и присоединится к Porsche, которая отказалась от дизельных двигателей еще в 2018-м из-за кризиса, вызванного дизельгейтом. У Volvo, правда, причины другие: это и ужесточение норм выбросов, и изменение структуры спроса, и упор на электрификацию.

Согласно плану, к 2030 году модельный ряд Volvo будет состоять из одних электромобилей, а к 2040-му компания должна стать климатически нейтральной. В ноябре 2022 года шведы даже продали свою долю в моторном СП c Geely (Aurobay), отказавшись от дальнейшей разработки в том числе бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Свое будущее Volvo видит лишь в электрических силовых установках. Они производят меньше шума и вибраций, а также не выделяют в атмосферу вредных веществ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo представила свой самый компактный кроссовер – электрический EX30. Новинка выйдет на европейский рынок в следующем году и будет стоить от 36 тыс. евро. В дальнейшем Volvo EX30 появится в Северной Америке и ряде других стран. Кроме того, компания Volvo представит к 2026 году не менее шести новых автомобилей с батарейным питанием. Помимо выпуска нового минивэна EM90, в «формат» электрокаров будут переведены такие кроссоверы, как XC90 и XC60, седаны S60 и S90 и, вероятно, универсалы V60 и V90. Разработка будущих «зеленых» новинок была передана исследовательскому центру компании, который расположен в Шанхае (Китай).

Фото: Volvo