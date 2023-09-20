В августе россияне купили рекордные 1,2 тысячи электромобилей с пробегом

По данным агентства «АВТОСТАТ», в августе 2023 года россияне приобрели 1204 подержанных электромобиля – на 67% больше, чем год назад. Эксперты агентства отмечают, что достигнутый показатель является рекордным, а до этого больше электрокаров с пробегом было куплено в марте 2022-го (1071 шт.).

Свыше 60% вторичного рынка электромобилей в последний месяц лета пришлось на марку Nissan (741 шт.). Более 17% от общего объема принадлежит Tesla (209 шт.). Далее, с большим отставанием, располагается Volkswagen (32 шт.). Кроме них, в пятерку марок-лидеров также вошли Audi и BMW (25 и 24 шт. соответственно).

В модельном рейтинге самым популярным подержанным электрокаром остался Nissan Leaf, который в августе разошелся тиражом в 740 единиц. В ТОП-5 здесь попали также четыре модели Tesla, а именно: Model 3 (107 шт.), Model S (43 шт.), Model Y (32 шт.) и Model X (27 шт.).

По итогам 8 месяцев 2023 года объем рынка электромобилей с пробегом составил 6919 экземпляров. Это на 19% больше, чем в январе – августе прошлого года.

Фото: РОЛЬФ