Импорт автомобилей из Грузии после введения санкций сходит на нет

Грузия в августе после вступления в силу ограничений на экспорт и реэкспорт произведенных в США легковых автомобилей поставила в Россию 85 машин, что в 12 раз ниже показателя за предыдущий месяц (1054 машины). По сравнению с августом 2022 года поставки автомобилей сократились в 8,6 раза, гласят данные Национальной службы статистики Грузии. За восемь месяцев 2023 года Грузия экспортировала в Россию 4925 автомобилей, пишет агентство «ТАСС».

Напомним, власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США. Кроме того, ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, будут введены с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций против РФ, сообщили в службе доходов Минфина республики. Напомним, Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей и гибридов.

По словам участников отрасли, после ограничения со стороны Тбилиси, машины будут завозить, например, через Казахстан или Киргизию. При этом именно грузинский запрет на цены не повлияет. Гораздо сильнее на стоимость оказывает давление слабый рубль и повышенный утильсбор.

Фото: «АвтоСпецЦентр»

