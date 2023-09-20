Продажи автомобилей в Европе в августе выросли на 21%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 20,7% и составили 904 509 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в последнем месяце лета традиционно наблюдается сезонное снижение спроса, однако двузначный рост европейского рынка в нынешнем августе свидетельствует о восстановлении автомобильной отрасли после кризиса автокомпонентов, который наблюдался в прошлом году. За восемь месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 516 тыс. 943 единиц – на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за август, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 99 333 машины (+8,7%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 60 306 автомобилей (+12,3%). Третью строчку занял BMW, реализовавший 52 385 машин (+20,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (51 264 шт., +23,6%) и Skoda (50 414 шт., +23,3%).

Фото: ANFAC