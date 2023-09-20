В Госдуме предложили изменить правила регистрации автомобилей

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении поправки к закону о государственной регистрации транспортных средств. Законопроект, внесенный главой комитета Евгением Москвичевым, может быть рассмотрен в конце сентября, пишет газета «Коммерсант».

Поправками предлагается разрешить автомобилистам снимать машину с учета в день ее продажи, если договор купли-продажи (ДКП) был оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса. Сейчас новому владельцу отводится 10 дней для постановки автомобиля на учет, в то время как прежний автовладелец может в это время получать штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником.

Поправки осложнят процедуру снятия автомобиля с учета гражданам, планирующим заключить ДКП в простой письменной форме – текущая редакция законопроекта такую опцию не предусматривает. Между тем, готовится правительственный отзыв, в котором депутатов попросят оставить эту возможность, но в урезанном виде. Если позже выяснится, что ДКП поддельный (водитель мог оформить фиктивную сделку, чтобы не получать штрафы с камер), гражданина можно привлечь к ответственности по ст. 327 УК РФ «Поделка документов». Сейчас Госавтоинспекция располагает лишь копией договора, что затрудняет проведение экспертизы.

Также законопроектом предлагается отменить обязанность предъявления полиса ОСАГО при постановке машины на учет и разрешить регистрировать машины, объявленные в международный розыск через Интерпол.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ГИБДД получила дополнительные возможности по контролю за технически неисправными транспортными средствами. Так, 1 сентября вступил в силу постановление правительства, позволяющее инспекторам штрафовать водителей за неработающую систему ABS, нештатные ксеноновые лампы в фарах, недействующие стоп-сигналы или габаритные огни. Кроме того, с декабря по февраль граждан будут наказывать за использование летних покрышек, а с июня по август – за зимние.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2023 года в нашей стране было зарегистрировано 53,89 млн автотранспортных средств. 85% от этого количества приходится на легковые автомобили, которых числится 45,74 млн штук. Также в России насчитывается 4,12 млн легких коммерческих машин (LCV) и 3,67 млн грузовиков. А самым малочисленным сегментом в парке автомобильной техники по-прежнему являются автобусы – их зарегистрировано 0,36 млн единиц. Стоит отметить, что в России насчитывается 5,366 млн автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, что составляет 10% от общего количества.

Фото: АВТОСТАТ