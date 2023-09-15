Great Wall сертифицировал в России электрокар ORA Good Cat

Компания Great Wall сертифицировала в России электрический хэтчбек ORA Good Cat, который может появится в продаже до конца нынешнего года. В Китае цены на модель составляют от 107,8 до 145,8 тыс. юаней (1,42 – 1,92 млн рублей по текущему курсу), пишет портал «Китайские автомобили».

Актуальный электрический хэтчбек ORA Good Cat (на китайском рынке называется Funky Cat) обладает размерами, сопоставимыми с Volkswagen Golf. Габариты его кузова составляют 4235 х 1825 х 1596 мм при колесной базе 2650 мм. Под капотом автомобиля может быть расположен электромотор мощностью как на 143 л.с. (210 Нм), так и на 184 л.с. (232 Нм). При этом максимальная скорость машины в любом случае будет ограничена на отметке в 150 км/ч. Также для ORA Good Cat доступны два варианта тяговой батареи: с заявленным запасом хода на 401 или 501 км (по циклу CLTC).

Напомним, головной китайский автоконцерн Great Wall Motors в 2022 году вышел с брендами ORA и WEY на европейский рынок, представив автомобили на Парижском автосалоне. Это были три электромобиля ORA Funky Cat, Funky Cat GT и The Next Ora Cat, а также две модели с подключаемым гибридом WEY Coffee 01 и WEY Coffee 02. Машины ранее продавались в Китае, но их названия отличаются от европейского рынка.

Фото: Great Wall