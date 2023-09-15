Новый Geely Atlas ожидается в России

Компания Geely сертифицировала в России кроссовер Geely Atlas второго поколения. В его основе лежит модульная платформа CMA, знакомая по моделям Geely Tugella, Monjaro и Volvo XC40. После смены «тележки» автомобиль прибавил в габаритах. Теперь его размеры составляют 4670 х 1900 х 1705 мм при колесной базе 2777 мм. Таким образом, новинка стала на 126 мм длиннее, на 69 мм шире и на 8 мм ниже, чем актуальный Atlas Pro, пишет портал «Китайские автомобили».

На китайском рынке новый Geely Atlas L предлагается в трех модификациях. Первые две бензиновые, оснащаются 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 181 л.с. и 290 Нм и 2-литровым ДВС на 218 л.с. и 325 Нм. В качестве трансмиссии они используют 7-ступенчатый «робот». Максимальная скорость автомобиля в таком исполнении составляет 195 и 210 км/ч соответственно. Кроме того, для нового Atlas доступна версия с традиционным гибридом на борту. В его основе лежит трехцилиндровый ДВС на 150 л.с. (225 Нм), который работает совместно с электромотором мощностью 136 л.с. (320 Нм) и 3-диапазонной гибридной КПП (DHT). Совокупная отдача такой системы составляет 245 л.с. и 545 Нм. Максимальная скорость гибридной машины ограничена на 175 км/ч, а средний расход топлива составляет 4,7 л/100 км (WLTC). Во всех модификациях новый Geely Atlas L оснащается исключительно передним приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного кроссовера Belgee X50. Эта модель создана на основе Geely Coolray и с июля 2023 года выпускается на заводе «БелДжи» вместо него для рынков России и Беларуси. Новинка предлагается в трех комплектациях – Active, Style и Prestige – по цене от 2 млн 235 тыс. 990 рублей до 2 млн 445 тыс. рублей 990 рублей.

Напомним, модельный ряд Geely, официально представленный в России, включает компактный кроссовер Coolray, кроссовер C-сегмента Atlas Pro с системой мягкого гибрида, купе-кроссовер Tugella и флагманский кроссовер D-сегмента Monjaro.

Фото: Geely