«CarX: революция в автобизнесе»: еще больше интересных новинок!

На выставку автомобильных новинок, которая пройдет 10 и 11 октября в Москве в рамках форума «CarX: революция в автобизнесе», продолжают заявляться все новые и новые «экспонаты».

Помимо моделей LiXiang L9, Avatr 11, Lotus Eletre, Zeekr 001 и 009, участники форума смогут вживую познакомиться с бизнес-седаном Dongfeng Aeolus Shine Max, который появился на российском рынке совсем недавно (в августе). Кроме того, можно будет рассмотреть до мельчайших подробностей Evolute i-SKY, на который официальные дилеры уже открыли предзаказы, а также Evolute i-JET, который заявлен к продаже в сентябре. Но и это еще не все: по мере дальнейшего пополнения выставочного ряда мы будем вписывать в этот перечень новые модели, способные перевернуть ваше представление об автомобиле мечты.

Между тем, даже эта суперинтересная выставка – просто яркое дополнение к главному «блюду» этих двух бизнес-дней в Москве. В центре внимания 10 и 11 октября будет, конечно, форум, способный объединить ключевых игроков автомобильного мира самых разных направлений – производителей и дистрибьюторов, менеджеров коммерческих банков и страховых компаний, специалистов автомобильного сервиса и многих других. На нашем мероприятии их будет более 1 тысячи – из России, СНГ, Китая и других стран.

В рамках деловой программы форума узнаем самую свежую информацию о том, как с помощью государства решаются сегодня задачи по локализации автокомпонентов, какие планы на ближайшее будущее строят отечественные автопроизводители, какими формами поддержки дилеров и дистрибьюторов можно воспользоваться сегодня, чтобы не только удержаться на плаву, но и сделать рывок вперед. Эксперты расскажут, как долго еще продлится в России «рынок продавца», в какую сторону меняется рынок автомобилей с пробегом и какие новые вызовы готовят авторынку замеченные аналитиками тенденции.

В этом году организатор форума – аналитическое агентство «АВТОСТАТ» – включил в программу много новых идей и ярких выступлений. Впервые в рамках форума участников ждет ток-шоу#TheFutureIsHere. Кроме того, отдельный большой блок мы отдали автосервису с его новыми моделями развития.

Традиционная «вишенка на торте» – конкурс IT-решений для автобизнеса. За год появились новые проекты и идеи – знакомьтесь, аплодируйте или критикуйте, обсуждайте и улучшайте, берите на заметку и используйте в работе на благо своей компании!

Более подробно с предварительной программой мероприятия можно ознакомиться здесь: www.carx.ru.

До встречи на форуме! Место проведения – Москва, Ленинградский проспект, д. 80, к. 17 (VK Stadium, со стороны ул. Балтийской, д. 5 – 7). Вход – по пригласительным билетам от агентства «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ