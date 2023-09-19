Иностранные партнеры не смогут получить контроль в СП в автопроме

Одним из основных условий при создании совместных предприятий в автомобильной промышленности с иностранными инвесторами, в том числе из Китая, остается сохранение контроля у российских акционеров. Об этом агентству «Финмаркет» заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что такой формат сотрудничества определяется в соответствии с планом мероприятий утвержденной стратегии развития автопрома до 2035 года, которая определяет условия участия иностранных инвесторов в инвестиционных отраслевых проектах.

В конце прошлого года глава Минпромторга говорил о том, что в числе обязательных требований к СП в автомобильной промышленности должно быть сохранение за российскими участниками контрольного пакета в предприятии и прав на используемые при производстве технологии. В частности, это касается заводов по выпуску автокомпонентов.

Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года, выпуск легковых автомобилей в России в 2024 году составит 700 тыс. единиц, в 2030 году – 1,4 млн штук, а к 2035 году может достичь 1,6 млн машин. Согласно прогнозу Минпромторга РФ, производство легких коммерческих автомобилей в 2024 году составит 84 тыс. штук, в 2030 году – 157 тысяч, а к 2035 году может достичь 187 тыс. единиц. Также в 2024 году в России планируется произвести 81 тыс. грузовых автомобилей, с последующим ростом до 120 тыс. штук к 2030 году и до 151 тыс. грузовиков к 2035 году. Что касается выпуска автобусов, то в 2024 году их производство составит 14 тыс. штук, в 2030 году – 17 тысяч, а в 2035 году вырастет до 20 тыс. машин.

По данным Росстата, за 2022 год с российских конвейеров сошло 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% ниже показателя годичной давности. Выпуск грузовых автомобилей в 2022 году составил 141 тыс. единиц – это на 24,3% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в марте прошлого года подавляющее большинство автозаводов в нашей стране остановили производство в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины. В то же время в 2022 году ряд зарубежных автопроизводителей объявили об уходе с российского рынка и передаче своих активов в нашей стране в государственную собственность (Renault и Nissan) или их продаже местным партнерам (Mercedes-Benz, Mazda и Toyota). Что касается сегмента грузовых автомобилей, об уходе с российского рынка и продаже своих активов в России местным партнерам в прошлом году объявили Ford, MAN, Scania, Iveco и Mercedes-Benz.

Фото: «Автотор»