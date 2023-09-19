Минпромторг оценит проект сборки LADA Vesta в Узбекистане

Минпромторг РФ проанализирует перспективы сборки автомобилей LADA Vesta в Узбекистане с учетом степени удовлетворенности спроса на автомобили этой марки на внутреннем рынке, а также возможностей по выпуску комплектующих. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что в ближайшее время планируется принять решение по этому проекту.

Ранее весной этого года АВТОВАЗ заявлял, что рассматривает возможность запуска сборки LADA Vesta NG в Узбекистане на местном заводе ADM Jizzak. Как говорил тогда президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компания планирует ежегодно производить в республике 15 тыс. автомобилей флагманского семейства. По его словам, в перспективе АВТОВАЗ намерен занять 10% авторынка Узбекистана, выпуская 30 тыс. автомобилей нескольких моделей, включая LADA Granta. Кроме того, глава АВТОВАЗа заявил о намерении углублять локализацию производства автомобилей LADA в Узбекистане, включая сварку и окраску.

Напомним, в сентябре 2021 года АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей LADA совместно с узбекской компанией Roodell на заводе ADM Jissakh, расположенном в свободной экономической зоне «Джизак» в Узбекистане. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований АВТОВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку. Позже производство автомобилей LADA на предприятии ADM Jissakh было приостановлено.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ планирует возобновить сборку автомобилей LADA в Египте при участии местного партнера – компании Al Amal. Данный совместный проект может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального Африканского континента. Напомним, АВТОВАЗ еще в 1988 году начал экспортные поставки автомобилей в Египет. В 2001 году там было организовано предприятие полного цикла, где осуществлялись сборка, сварка и окраска автомобилей LADA. За это время в Египет было поставлено около 95 тыс. машинокомплектов.

Фото: АВТОВАЗ