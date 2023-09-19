Tesla выпустила 5-миллионный электромобиль

Американская Tesla выпустила 5-миллионный автомобиль, который сошел с конвейера спустя 15 лет с момента основании компании. Юбилейным электрокаром стал седан Tesla Model 3, сообщает портал Autonews.ru.

Напомним, первый миллионный автомобиль Tesla удалось собрать в начале 2020 года. А 4-миллионный электрокар был выпущен 1 марта 2023 года. Таким образом, для производства еще миллиона машин Tesla понадобилось чуть более полугода.

Между тем, в начале сентября Tesla отметила еще один производственный юбилей, выпустив 2-миллионный электромобиль на заводе в Шанхае. Основанный в январе 2019 году гигазавод стал первым предприятием Tesla за пределами США, производство на нем началось в декабре того же года, пишет агентство «Интерфакс». Первый миллион автомобилей на шанхайском заводе был произведен более чем за 30 месяцев, а второй миллион – менее чем за 13 месяцев. Поставки с шанхайского предприятия в январе-августе 2023 года превысили 600 тыс. электромобилей, что больше показателя за весь 2021 год. Выпущенные здесь машины продаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в странах Европы и Северной Америки.

Фото: Tesla