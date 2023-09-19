В России начались продажи премиум-электромобилей Zeekr от 6 млн рублей

ГК «АВТОДОМ» начала продажи электромобилей премиальной марки Zeekr. Уже в октябре в дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге будут доступны три модели: кроссовер Zeekr X, спортивный электромобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009. В дилерских центрах ГК «АВТОДОМ» в продаже новые автомобили и авто с пробегом. Стоимость начинается от 6 млн рублей, сообщает пресс-служба дилера.

Zeekr – китайская марка электромобилей премиум-сегмента, созданная концерном Geely Auto в 2021 году. Производство электромобилей премиум-класса Zeekr налажено на мощностях материнской компании Geely. Инвестиции в проект составили 2 млрд юаней. Как отмечается, создание компании Zeekr стало еще одной инициативой холдинга Geely по усилению концепции развития электротранспорта. В соответствии с заданной стратегией, свои высокотехнологичные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в окружающую среду представят и другие автопроизводители, входящие в группу Geely, включая Volvo, Lynk&Co, Polestar, LEVC, Geometry и Lotus. Это позволит расширяться в различных сегментах рынка, предлагая потребителям широкий ассортимент электрифицированной продукции и уникальных бизнес-предложений. С ускорением внедрения холдингом Geely новых, ставших востребованными транспортных технологий и услуг мобильности, компания реализует эффективный план по электрификации всех своих дочерних брендов. Компания планирует увеличение до 40% и выше доли продаж автомобилей на новых источниках энергии (включая бренд Zeekr) от общего объема продаж к 2025 году.

Фото: ГК «АВТОДОМ»