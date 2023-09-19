Банк «Открытие» запустил программу кредитования на покупку автомобилей BAIC

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) объявил о запуске партнерской программы кредитования на автомобили BAIC. Как сообщает пресс-служба «Открытие Авто», банк стал участником федеральной программы автокредитования BAIC Finance на покупку автомобилей китайской марки.

Так, клиентам банка «Открытие» доступно финансирование на покупку автомобилей BAIC по ставке от 7%. В рамках программы кредитования BAIC Finance покупатели новых машин китайского бренда могут получить финансирование на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 20%.

Что касается базовых процентных ставок, то их диапазон составляет от 13% до 16,3%. При этом заемщик может получить дисконт до 6% в случае оформления страхования жизни и подключения услуги «Ставка автомобилиста». Таким образом, минимальная ставка может быть снижена до 7% годовых в рублях.

Также стоит отметить, что сделку можно оформить в день обращения и в течение всего лишь часа. Дополнительным же преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

Напомним, что автомобили китайской марки BAIC производятся на калининградском заводе «АВТОТОР». В продажу они поступили в июле нынешнего года, а их модельный ряд в настоящее время представлен седаном U5 Plus, кроссоверами X35 и X55, внедорожником BJ40.

Фото: BAIC