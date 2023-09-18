9 компаний подняли цены на автомобили в первой половине сентября

За период с 1 по 15 сентября 2023 года эксперты сайта «Цена Авто» выяснили, что повышение цен на новые автомобили произошло у 9 марок, официально представленных на российском рынке.

Так, компания Chery подняла цены на весь модельный ряд на 30 – 70 тысяч рублей (плюс 1,1 – 2,1%). Также подорожали все модели EXEED (на 10 – 60 тысяч или 0,2 – 2,0%), OMODA (на 70 тысяч или 2,2 – 3,1%) и Jetour (на 50 тысяч или 1,3 – 2,0%).

Другие марки ограничились повышением цен отдельных моделей или их комплектаций. К примеру, минимальная цена седана Changan Alsvin выросла на 100 тысяч рублей (+6,1%). А у Geely кроссовер Monjaro и купе-кроссовер Tugella стали дороже на 35 тысяч (плюс 0,7 – 0,9%).

На три свои модели повысил цены бренд FAW (плюс 2,4 – 3,1%). Если кроссовер Bestune T55 и лифтбек Bestune B70 получили прибавку в 72 тысячи рублей, то кроссовер Bestune T99 – в 73 тысячи. В свою очередь, компания JAC повысила цены у четырех своих моделей (плюс 6,8 – 10,4%). Так, лифтбек J7 и кроссовер JS6 подорожали во всех комплектациях на 200 тысяч рублей, а пикапы Т6 и T8 PRO в исполнении Full Extra – на 250 тысяч.

Многие комплектации LADA Granta, в том числе и коммерческие версии, стали дороже на 10 – 71 тысячу рублей (плюс 1,3 – 6,7%). Коммерческие модификации внедорожника LADA Niva Legend прибавили в цене 34 тысячи рублей (плюс 2,0 – 2,9%). Аналогичную прибавку получила и версия Bronto (плюс 2,8 – 2,9%).

Фото: АВТОСТАТ