«Автотор» до конца года планирует запустить 5 новых моделей

Калининградский завод «Автотор» в 2023 году планирует наладить сборку 15 моделей, на сегодняшний день поставлено только 10 (с учетом коммерческих). Об этом в интервью агентству «АВТОСТАТ» сообщил основатель и главный акционер завода «Автотор» Владимир Щербаков. По его словам, в следующем году компания должна увеличить число моделей как минимум до 25-ти, чтобы присутствовать на рынке практически во всех сегментах.

«Мы должны восстановить свою роль хорошего надежного квалифицированного производственного партнера. А для того, чтобы быть устойчивым на рынке, надо сначала восстановить бизнес-модель, которая у нас уже 25 лет действует. Мы должны быть во всех секторах рынка, как раньше. «Автотор» выпускал до 40 моделей – от бюджетной до самой дорогой (например, «семерка» BMW; дороже на рынке практически ничего не было). Рынок никогда не проседает параллельно по всем сегментам. Если проседает в бюджетном, то сохраняется у более дорогих. Или наоборот. Поэтому мы снова ставим себе задачи выйти, как минимум, на 30 моделей и начинать по ним работать. Но локализация у них будет разная», – рассказал Владимир Щербаков.

Фото: «Автотор»