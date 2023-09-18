Jetour вторую неделю подряд входит в ТОП-10 авторынка РФ

По итогам 37-й недели 2023 года (с 11 по 17 сентября) китайская марка Jetour попала в десятку самых популярных в России, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Таким образом, Jetour уже вторую неделю подряд попадает в ТОП-10 российского авторынка.

Как и прежде, марочный рейтинг прошедшей недели возглавляет отечественный бренд LADA, объем реализации новых легковых машин которого составил 7341 экземпляр. Как отмечают эксперты агентства, это эквивалентно 30,7% от общего числа продаж.

Далее располагаются сразу шесть марок из Китая – Chery (2589 шт.), Haval (2305 шт.), Geely (2178 шт.), Changan (1215 шт.), EXEED (1085 шт.) и OMODA (1083 шт.). Восьмую и девятую позиции заняли японская Toyota и корейская Kia (518 и 509 шт. соответственно). Замкнул десятку лидеров китайский бренд Jetour (398 шт.).

Всего же за 37-ю неделю нынешнего года в нашей стране было продано 23902 новых легковых автомобиля – на 6,5% меньше, чем неделей ранее.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Jetour