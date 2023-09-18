АВТОВАЗ раскрыл подробности о выпуске LADA Largus в Ижевске

Предприятие «ЛАДА Ижевск» в ноябре планирует произвести первые кузова LADA Largus. Об этом сообщается в видеоролике, который был опубликован в официальном сообществе «На заводе» в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент на завод в Ижевске уже доставлено 70 комплектов кузовной штамповой оснастки, а также пять пресс-форм для пластика.

На ижевском предприятии максимально точно будут воспроизведены линии, на которых LADA Largus выпускался на заводе в Тольятти (для этого в том числе будут задействованы лазер-трекеры). На последнем уже демонтировали и отправили на предприятие в Ижевске шесть сварочных роботов. Их место на конвейере в Тольятти займет новое оборудование.

Напомним, в августе АВТОВАЗ завершил производство LADA Largus в Тольятти, выпустив «прощальную» партию из 650 автомобилей. В это число также вошли машинокомплекты для наладки технологического оборудования на производственной площадке в Ижевске, а также для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана на этом предприятии до конца нынешнего года.

Ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года. Перенос производства LADA Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, Линия №1 будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей. Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели.

Фото: «На заводе Ижевск» / ВКонтакте