Кроссовер Kaiyi X3 поступил в продажу в России

Российские дилеры Kaiyi начали продажи компактного кроссовера Kaiyi X3, производство которого налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором на выбор, сообщает пресс-служба китайской марки.

На российском рынке доступны две комплектации Comfort и Luxury, которые в том числе получили разный дизайн решетки радиатора – лаконичная классическая в «базе» или трендовая «матричная». Внешний вид Kaiyi X3 также отличают восходящая подоконная линия, эффект парящей крыши и объемный скульптурный контур задних фонарей.

Что касается интерьера, цифровая комбинация включает 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. В оснащение модели, помимо прочего, входят система курсовой устойчивости ESP, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. При этом расширенный «зимний пакет» доступен уже в базовой комплектации Comfort и включает в себя подогрев руля, сидений первого и второго ряда, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.