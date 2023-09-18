Кроссовер Kaiyi X3 поступил в продажу в России

Российские дилеры Kaiyi начали продажи компактного кроссовера Kaiyi X3, производство которого налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором на выбор, сообщает пресс-служба китайской марки.
На российском рынке доступны две комплектации Comfort и Luxury, которые в том числе получили разный дизайн решетки радиатора – лаконичная классическая в «базе» или трендовая «матричная». Внешний вид Kaiyi X3 также отличают восходящая подоконная линия, эффект парящей крыши и объемный скульптурный контур задних фонарей.
Что касается интерьера, цифровая комбинация включает 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. В оснащение модели, помимо прочего, входят система курсовой устойчивости ESP, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. При этом расширенный «зимний пакет» доступен уже в базовой комплектации Comfort и включает в себя подогрев руля, сидений первого и второго ряда, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.
В максимальной комплектации Luxury автомобиль получил светодиодную оптику, 18-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон, камеру заднего вида с динамической разметкой, рейлинги на крыше и др.
Стоимость Kaiyi X3 в базовой версии Comfort с механической трансмиссией составляет 2 млн 117 тыс. 650 рублей, а версии Comfort с вариатором – 2 млн 220 тыс. 950 рублей. Продвинутая комплектация Luxury доступна только с вариатором и предлагается за 2 млн 282 тыс. 930 рублей.
По мнению руководителя группы развития новых брендов «АвтоСпецЦентр Внуково» Ольги Михайловой, основными конкурентами Kaiyi Х3 на российском рынке являются Chery Tiggo 4, Changan CS35 и BAIC X35. При этом доля Kaiyi Х3 и Х3 Pro в сегменте SUV предположительно может составить не более 5%.
Фото: АВТОСТАТ, Kaiyi