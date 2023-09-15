TANK 300 стал доступен в двух новых комплектациях

Российские дилеры TANK начали продажи внедорожника TANK 300 в двух новых комплектациях с приставкой «City» и интеллектуальным полным приводом Torque-on-Demand. Базовая стоимость TANK 300 в комплектации City Adventure составляет 4 млн 249 тыс. рублей, в комплектации City Premium – 4 млн 699 тыс. рублей. Базовая стоимость на версии Part-time не изменились и начинаются от 4 млн 099 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Силовой агрегат и трансмиссия в комбинации с интеллектуальным полным приводом остаются прежними: четырехцилиндровый рядный бензиновый турбодвигатель объемом 2 л, который развивает 220 л.с. и сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Помимо системы привода, комплектации City Adventure и City Premium отличаются составом кнопок на центральной консоли: там теперь расположены кнопки блокировок переднего и заднего дифференциалов, а кнопки управления подогревом и вентиляцией сидений переместились ближе к водителю и пассажиру. На шайбе осталось только два режима: полный привод (AWD) и режим пониженной передачи (4L). Функция экспертного режима с версией TOD не доступна. Режимы движения обновились, теперь их 6: Eco, Грязь, Песок, Спорт, Снег, Стандарт.

Внешний вид TANK 300 отличают полностью светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, а также распашная пятая дверь с полноразмерным запасным колесом, мощная защита двигателя и коробки передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», рамный внедорожник TANK 300 получит в Китае гибридную силовую установку, которая состоит из бензинового турбомотора объемом 2 литра и электродвигателя. Мощность мотора составит 251 л.с., что на 24 л.с. больше, чем у обычной бензиновой модификации. Литиевый аккумулятор емкостью 37,11 кВтч позволит внедорожнику проезжать до 105 км на электротяге. Трансмиссия – 9-ступенчатый «автомат». Внешне новинка будет отличаться дизайном ряда элементов экстерьера, а также получит шильдик PHEV.

Фото: TANK