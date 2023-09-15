Седан Kaiyi E5 получил новую топ-версию

Китайский седан Kaiyi E5, который выпускается на калининградском заводе «Автотор», получил новую топовую версию под названием Luxury Sport. Стоимость новинки составляет 2 млн 193 тыс. рублей, выяснили эксперты сайта «Цена Авто». Напомним, до этого модель была доступна в комплектациях Luxury и Luxury+ стоимостью 2 млн 115 тыc. рублей и 2 млн 160 тыс. рублей соответственно.

Единственным отличием Luxury Sport от предыдущей топ-версии является передний бампер с декоративными элементами красного цвета. В остальном ее оснащение полностью повторяет комплектацию Luxury+.

Напомним, такие Kaiyi E5 по умолчанию оснащены 17-дюймовыми колесами, фронтальными и боковыми подушками безопасности, светодиодной оптикой, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, отделанными эко-кожей сиденьями, электрорегулировками водительского кресла, контурной подсветкой салона, беспроводной зарядкой для смартфона, климат-контролем, люком, камерой кругового обзора, двумя USB-портами, 12-вольтовой розеткой, системой курсовой устойчивости, электромеханическим «ручником» и медиасистемой с 10,25-дюймовым дисплеем и шестью аудиодинамиками.

Кроме того, в оснащение «топовых» седанов входят цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов (вместо «приборки» с 7-дюймовым экраном и аналоговой шкалы приборов), а также подогрев форсунок стеклоомывателя и обогрев рулевого колеса.

Под капотом Kaiyi E5 установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Производитель допускает использование бензина марки АИ-92, максимальная скорость седана – 210 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле находится в пределах 9,8 л на 100 км.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации седан Kaiyi E5 получил не только модифицированную подвеску, но и дополнительные «теплые» опции. Специально для сурового российского климата проводится дополнительная обработка днища и порогов специальным антикоррозийным составом в условиях завода-изготовителя.

Фото: Kaiyi