Названы самые продаваемые автомобили Chery в России

Российские дилеры Chery в августе реализовали 13412 машин, что в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. По итогам восьми месяцев 2023 года в России было продано 71323 автомобиля Chery, что в 3,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,8% против 4,3% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в августе стал кроссовер Tiggo 7 PRO Max с показателем 6092 автомобиля. Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, на котором остановили свой выбор 3080 покупателей. Замыкает тройку лидеров полноприводный семиместный внедорожник Chery Tiggo 8 PRO Max, разошедшийся тиражом в 1575 экземпляров против 295 машин годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце августа российские дилеры Chery начали продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO Max. Новинка предлагается в двух комплектациях – Dreamline и Ultimate – по цене от 4 млн 459 тыс. 900 рублей и 4 млн 650 тыс. 900 рублей соответственно.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ