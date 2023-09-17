Мировой авторынок в августе увеличился на 10%

Мировой авторынок в августе увеличился на 9,6% до 7 млн 302 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам восьми месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 57 млн 495 тыс. единиц (+10,3%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в августе остается Китай с показателем 2 млн 520 тыс. машин (+5,2%). Таким образом, после июльского падения китайский авторынок вернулся к росту. В Америке было реализовано 1 млн 330 тыс. автомобилей – на 17,1% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в августе составили 889,6 тыс. машин (+18,7%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 31,9% до 290,4 тыс. единиц. На динамику рынка в этом регионе продолжает оказывать влияние эффект «низкой базы», при этом в августе сыграл свою роль всплеск спроса в России, вызванный падением рубля.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 233,5 тыс. автомобилей, что на 1,3% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (337,4 тыс. шт., +17,2%), Канаду (148,6 тыс. шт., +10,8%) и Корею (128,3 тыс. шт., -0,7%).

Фото: ANFAC