«Грин Драйв» в 2023 году увеличит сеть электрозаправок в 1,6 раза

Компания «Грин Драйв» до конца 2023 года планирует ввести в эксплуатацию 20 электрозарядных станций. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе компании, добавив, что на сегодняшний день в сети ЭЗС «Грин Драйв» 34 зарядные станции в 10 регионах. Таким образом, к 2024 году их число вырастет в 1,6 раза.

Как отмечается, в августе компания отпустила на ЭЗС более 80 тыс. кВт-ч. электроэнергии, что является максимальным показателем за время работы зарядных станций (с августа 2021 года).

«За два полных года работы Green Drive в батареи электромобилей было отпущено уже 900 МВт-ч электроэнергии, а в ближайшие два месяца ожидается преодоление рубежа в 1 ГВт-ч», – заявили в «Грин Драйв».

Компания реализует комплексный проект по оснащению «быстрыми» ЭЗС трассы М-4 «Дон» на всем ее протяжении от Москвы до городов Черноморского побережья Краснодарского края. Всего до конца 2024 года в рамках проекта «Грин Драйв» планирует установить 50 «быстрых» зарядных станций.

«Ближайший год или два развитие зарядной инфраструктуры будет идти текущими темпами для обеспечения минимального покрытия всех городов и трасс. После этого операторы начнут уплотнять существующую сеть зарядных станций в зависимости от темпов парка электромобилей, динамику которого сейчас невозможно предсказать», – говорит управляющий директор PUNKT E Константин Алябьев.

По его словам, сложностей по развитию зарядной инфраструктуры много, но ключевыми являются высокая стоимость мощностей (с 2023 года полностью отменены скидки на технологическое присоединение), а также малый парк электромобилей и высокая доля электромобилей первых поколений, которые не могут заряжаться быстро, что не дает реализовать потенциал быстрых зарядных станций, которые сейчас массово устанавливаются благодаря программе субсидирования.

«В настоящее время мы наблюдаем переломный момент в развитии рынка, когда автопарки начинают активно переходить на использование электромобилей. Эта тенденция может стать одним из главных двигателей рынка, поскольку корпоративный электротранспорт создает дополнительный спрос на зарядную инфраструктуру. И в то же время этот переход может произойти быстро, благодаря ощутимой экономической выгоде для автопарков в сравнении с использованием транспорта с двигателями внутреннего сгорания», – комментирует генеральный директор «ТАЧ Продакшн»: Юрий Орлов.

О том, какие меры планируется принять для эффективного развития зарядной инфраструктуры в нашей стране, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Грин Драйв»