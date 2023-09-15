Рынок автомобилей с пробегом в августе вырос на четверть

По данным агентства «АВТОСТАТ», в последний месяц лета нынешнего года жители РФ приобрели 551,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 25,6% превосходит результат августа 2022-го.

Эксперты агентства отмечают, что уже четвертый месяц подряд объем вторичного рынка в нашей стране превышает 500 тысяч единиц. Причем показатель августа является максимальным начиная с ноября 2021 года, т.е. за последние 22 месяца.

Что касается итогов 8 месяцев 2023 года, то за этот период в России было куплено 3,82 млн легковых машин с пробегом. И это на тоже на четверть (+25,5%) больше, чем в январе – августе прошлого года.

О том, какие марки и модели б/у автомобилей оказались самыми популярными у россиян в конце лета, а также с начала года, вы можете узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ