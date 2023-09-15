В России вводят ограничения на параллельный импорт автомобилей

С 1 октября 2023 года в России меняются правила ввоза автомобилей по параллельному импорту. Такой способ поставок будет ограничен для брендов, которые не покинули российский рынок и продолжают импортировать машины официально, подтвердили порталу Autonews.ru в Минпромторге. Машины брендов, покинувших Россию, можно будет поставлять по каналам параллельного импорта как минимум до 1 февраля 2024 года.

Речь идет о способе прохождения таможни с оформлением Заключений о безопасности единичных транспортных средств (ЗОЕТС), для чего импортеру не требуется разрешения правообладателя. Такая схема была введена в марте 2022 года с целью избежать дефицита машин и запчастей на рынке после ухода из России многих автоконцернов.

По мнению участников рынка, под угрозой могут оказаться параллельные поставки автомобилей китайских брендов, которые также поставляются официально. Речь идет, например, о таких премиальных моделях, как Voyah Free, Hongqi E-HS9 или Geely Monjaro.

Как заявил агентству «АВТОСТАТ» директор по маркетингу Wagner Auto Михаил Подушко, относительно параллельного импорта в связи с изменением условий сертификации с октября некоторые марки в принципе могут перестать поставляться в РФ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с мая 2023 года ввоз автомобилей в Россию показывал положительную динамику от месяца к месяцу, но в августе импорт легковых машин пошел на спад. Так, в конце лета в нашу страну было ввезено 71,7 тыс. новых легковых автомобилей, тогда как в июле этот показатель составлял 80,3 тыс. экземпляров, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Как раз в июле был отмечен ежемесячный максимум импорта за последние три года, который эксперты связывают с повышением ставок утилизационного сбора на автомобили (вступило в силу 1 августа). Это обстоятельство вынудило импортеров привезти как можно больше машин до наступления этого события. За восемь месяцев 2023 года в Россию завезли 379,2 тыс. новых легковых автомобилей – в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «АвтоСпецЦентр»

