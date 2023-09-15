Porsche анонсировал новое поколение Panamera

Компания Porsche анонсировала новое поколение лифтбека Panamera, публичная премьера которого состоится 24 ноября в рамках Porsche Festival в Дубае.

Как пишет газета «Коммерсант», никакой информации о технических характеристиках новинки не сообщается. Известно лишь, что модель получит четыре варианта гибридных силовых установок. Оптимизированы двигатели внутреннего сгорания и повышена их эффективность с учетом предстоящего ужесточения экологических стандартов, а запас хода на электротяге у новинки окажется на 70% выше, чем у предшественника.

Заявлен новый, более мощный электродвигатель, который теперь полностью интегрирован в картер новой коробки передач с двойным сцеплением. Он предлагает более высокие показатели трансмиссии и рекуперации, чем его предшественник, при меньшем весе. Его энергию обеспечивает высоковольтная батарея значительно большей емкости – 25,9 кВт-ч, а более мощное бортовое зарядное устройство 11 кВт сокращает время зарядки.

Впервые для Panamera предложат опциональное шасси с активным управлением амортизаторами и широким набором дополнительных функций. В стандартной комплектации модель получит полуактивным шасси с новыми двухклапанными амортизаторами, которые могут регулировать степень сжатия и отбоя независимо друг от друга.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Porsche готовится к расширению линейки электромобилей, в которую войдут модели разных классов. Так, в 2023 году появится электрический вариант кроссовера Porsche Macan. Позднее, не ранее 2026 года, выйдет электрическая версия Cayenne, а также в 2027 будет показан флагманский кроссовер с электрической силовой установкой. На 2025 год намечена премьера семейства спорткаров Porsche 718 с электромоторами. Ожидается, что новую версию получат как купе Cayman, так и родстер Boxster Porsche. При этом не сообщается, заменят ли они существующие версии с бензиновыми двигателями или дополнят их.

Фото: Porsche