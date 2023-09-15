Раскрыта мощность двигателя LADA Granta Sport

«Заряженная» LADA Granta Sport получила 16-клапанный 1,6-литровый мотор, который развивает 118 л.с. Об этом в видеоролике, посвященном этой модели, рассказал пилот команды LADA Sport Rosneft Кирилл Ладыгин. Ранее в Сети появлялась неофициальная информация о том, что мощность двигателя новинки составит 122 л.с., пишет портал Autonews.ru.

По словам К.Ладыгина, LADA Granta Sport будет предлагаться в кузове седан и лифтбек. Помимо внешнего вида от обычной Granta новинка будет отличаться спортивными настройками подвески и задними дисковыми тормозами.

В конце августа 2023 года стало известно, что предприятие «ЛАДА Спорт» выпустило первые тестовые образцы «заряженной» LADA Granta с приставкой Sport. В свою очередь, представитель АВТОВАЗа пообещал, что серийное производство модели «планируется начать в ближайшее время».

Напомним, что с 2019 года и до прошлогоднего кризиса на предприятии «ЛАДА Спорт» выпускались другие «Гранты» – они именовались Granta Drive Active, и двигатель у них был обыкновенный, 106-сильный 16-клапанник ВАЗ-21127. Но теперь производитель вернул именно модификацию Granta Sport, какой она выпускалась с 2013-го по 2019 год. Под капотом такой машины находился двигатель ВАЗ-21127-95, на котором применены прежние решения по форсировке, но ресивер стоит от мотора 1.8.

Фото: АВТОВАЗ