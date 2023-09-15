АВТОВАЗ, «Соллерс» и «Москвич» попали под санкции США

АВТОВАЗ, «Соллерс» и «Москвич» 14 сентября были внесены в санкционный список (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Таким образом, теперь все крупнейшие отечественные автоконцерны оказались под санкциями США, пишет газета «Ведомости».

В АВТОВАЗе и «Москвиче» от комментариев отказались. Представитель «Соллерса» сказал, что компания не ожидает никаких последствий от санкций, поскольку за прошедший год бизнес группы был полностью перестроен на «санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров».

По словам источника в отрасли, оценить потенциальное влияние попадания в SDN List на деятельность отечественных автопроизводителей сейчас невозможно, поскольку с начала СВО все они взяли курс на реальное замещение импортных комплектующих российскими.

В свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что у АВТОВАЗа, «Соллерса» и «Москвича» могут быть зарубежные поставщики, для которых введение санкций формирует определенные риски. Это касается, в том числе и китайских партнеров, даже несмотря на то, что Китай к санкциям не присоединяется. Тем не менее, возможно, последуют некие изменения в логистике комплектующих и машинокомплектов поставок и взаиморасчетах, чтобы эти риски снизить.

Фото: «Москвич»