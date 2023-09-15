Ford представил обновленный пикап F-150

Компания Ford представила обновленную версию F-150, продажи которой начнутся в США в начале 2024 года. В настоящее время эта модель является самым популярным пикапом на американском рынке.

Как пишет портал Autonews.ru, с рестайлингом пикап получил новую решетку радиатора с разными узорами (оформление зависит от версии модели), двухъярусную переднюю оптику и агрессивные бамперы.

Однако главным новшеством Ford F-150 стал задний борт с технологией Pro Access. Теперь он имеет распашную створку посередине для более быстрого и удобного доступа к грузу. Небольшая дверца может открываться на угол от 37 до 100 градусов. В салоне обновленного пикапа устанавливается 12-дюймовый экран мультимедийной системы и проекционный дисплей. Также водителю доступен фирменный пакет систем помощи водителю BlueCruise.