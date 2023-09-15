Ford представил обновленный пикап F-150

Компания Ford представила обновленную версию F-150, продажи которой начнутся в США в начале 2024 года. В настоящее время эта модель является самым популярным пикапом на американском рынке.
Как пишет портал Autonews.ru, с рестайлингом пикап получил новую решетку радиатора с разными узорами (оформление зависит от версии модели), двухъярусную переднюю оптику и агрессивные бамперы.
Однако главным новшеством Ford F-150 стал задний борт с технологией Pro Access. Теперь он имеет распашную створку посередине для более быстрого и удобного доступа к грузу. Небольшая дверца может открываться на угол от 37 до 100 градусов. В салоне обновленного пикапа устанавливается 12-дюймовый экран мультимедийной системы и проекционный дисплей. Также водителю доступен фирменный пакет систем помощи водителю BlueCruise.
Базовые версии Ford F-150 теперь оснащаются 2,7-литровым бензиновым турбомотором мощностью 325 л.с. При этом 3,3-литровый двигатель V6 исчез из моторной гаммы. Также модель можно приобрести с 3,5-литровым агрегатом V6 и гибридным приводом, а также 5-литровым двигателем V8. Кроме этого, клиентам предложат «заряженный» пикап с 5,2-литровым мотором V8, чья мощность превысит 700 л.с.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский автопроизводитель Ford может отказаться от кроссоверов Escape и Edge и заменить их электрокарами. По словам главы компании Джима Фарли, Ford планирует выйти из сегмента двухрядных массовых кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания из-за недостаточно высоких продаж. Вместо этого производитель сосредоточится на коммерческих машинах, пикапах и более дорогих трехрядных моделях. Также в планах Ford, как и многих других автомобильных марок, – постепенная электрификация, что намекает на «батарейных» преемников для отправленных в отставку машин, пишет портал Motor.ru.
Фото: Ford