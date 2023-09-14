Продажи грузовиков Forland начнутся в России в первом квартале 2024 года

ГК «Автодом» совместно с АО «МБ Рус» в рамках прошедшей Международной выставки коммерческого транспорта «Comtrans-2023» провели российскую премьеру бренда Forland. Продажи малотоннажных и среднетоннажных шасси Forland 3, Forland 5, Forland 8 и Forland 12 полной массой от 3,5 до 12 тонн стартуют в первом квартале 2024 года, но уже сегодня клиенты могут оставлять заявки на будущие поставки, сообщает пресс-служба «МБ Рус».

Автомобили на базе шасси Forland оснащены системами активной безопасности (ABS, ESC) и основными функциями для комфорта водителя: кондиционером, мультимедийной системой, камерой заднего вида, мультифункциональным рулевым колесом, круиз-контролем, подогревом боковых зеркал заднего вида и электрическими стеклоподъемниками (стандартное и опциональное оборудование). Линейка дизельных двигателей обеспечивает оптимальное соотношение расхода топлива и крутящего момента для каждой модели.

Совместно с китайскими партнерами, проводится адаптация всего модельного ряда Forland к условиям эксплуатации и потребностям российского рынка. Кроме того, в сотрудничестве с локальными кузопроизводителями АО «МБ Рус» будет предлагать на рынок как полнокомплектные автомобили с различными типами кузовов, наиболее востребованными российскими потребителями, такие как традиционные: промтоварные фургоны, эвакуаторы, мобильные мастерские, так и различные индивидуальные решения.

Фото: «МБ Рус»