Казахстанский авторынок в августе установил новый рекорд

В Казахстане по итогам августа продано 18 233 новых легковых и коммерческих автомобиля, что на 59,5% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), это лучший показатель не только 2023 года, но и за всю историю казахстанского авторитейла. Драйвер – рост предложений брендов и расширение модельной линейки, в том числе в сегменте бюджетных автомобилей, а также различные финансовые программы компаний. За восемь месяцев 2023 года жители республики приобрели 120 322 машины – на 60,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в августе остается Hyundai, результат которой составил 4 624 автомобиля (рост в 2,1 раза). Второе место заняла Chevrolet, снизившая реализацию на 13,4% до 3 336 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 1 713 экземпляров (+15,4%). Далее следует Chery с показателем 1 694 проданных машины (рост в 3,3 раза). Замыкает пятерку лидеров на этот раз JAC, чьи дилеры реализовали 874 автомобиля (рост в 3 раза).

Фото: chevrolet.kz