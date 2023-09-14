В России представлен кроссовер BAIC X55

Компания BAIC представила в России новый среднеразмерный кроссовер BAIC X55, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка будет доступна в двух комплектациях – Comfort и Elite – стоимостью 2 млн 755 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Под капотом BAIC X55 установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 178 л.с., который работает в сочетании с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,8 сек.
Внешний вид BAIC X55 отличают обтекаемый силуэт кузова, безрамочная решетка радиатора, увеличенный наклон большого ветрового стекла, разделенный задний спойлер, скрытые дверные ручки и щетки стеклоочистителей, отсутствие выступающих элементов в пространстве под автомобилем, что обеспечило низкий для кроссоверов D-класса коэффициент аэродинамического сопротивления Сх – 0,32. Кроме того, кроссовер получил панорамную крышу, выдвигающиеся дверные ручки, продвинутую светодиодную оптику и двухцветную окраску кузова с эффектом парящей крыши.
Что касается интерьера, спортивные сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и поясничной поддержкой с электрорегулировкой. Приборная панель получила цифровой 10,1-дюймовый дисплей, которому аккомпанирует сенсорный дисплей мультимедиа 10,25 дюймов на центральной консоли.
В набор систем активной и пассивной безопасности, в частности, входят система кругового обзора, система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе, система автоматической парковки с управлением одной кнопкой.
Напомним, среднеразмерный кроссовер BAIC X55 стал четвертой моделью в линейке бренда на российском рынке, которая также включает кроссовер BAIC X35, седан U5 plus и рамный внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем модельный ряд BAIC в нашей стране должны пополнить кроссовер X75, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus.
Фото: BAIC