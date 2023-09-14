В России представлен кроссовер BAIC X55

Компания BAIC представила в России новый среднеразмерный кроссовер BAIC X55, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка будет доступна в двух комплектациях – Comfort и Elite – стоимостью 2 млн 755 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под капотом BAIC X55 установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 178 л.с., который работает в сочетании с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,8 сек.

Внешний вид BAIC X55 отличают обтекаемый силуэт кузова, безрамочная решетка радиатора, увеличенный наклон большого ветрового стекла, разделенный задний спойлер, скрытые дверные ручки и щетки стеклоочистителей, отсутствие выступающих элементов в пространстве под автомобилем, что обеспечило низкий для кроссоверов D-класса коэффициент аэродинамического сопротивления Сх – 0,32. Кроме того, кроссовер получил панорамную крышу, выдвигающиеся дверные ручки, продвинутую светодиодную оптику и двухцветную окраску кузова с эффектом парящей крыши.