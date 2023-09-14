Китайский авторынок в 2023 году может вырасти на 3%

Китай намерен увеличить годовой объем продаж автомобилей в 2023 году на 3%, до приблизительно 27 млн штук, говорится в документе, опубликованном министерством промышленности и информационных технологий КНР совместно с шестью другими госведомствами страны.

При этом продажи машин на новых источниках энергии (NEV), то есть электрокаров и гибридов, составят около 9 млн единиц, что на 30% больше, чем в прошлом году, пишет агентство «Финмаркет». Для достижения заявленных целей предусматривается целый ряд мер, в том числе наращивание экспорта автомобилей, стимулирование продаж на рынке подержанных машин и увеличение доли NEV. Кроме того, планируется и далее совершенствовать профильную инфраструктуру, повышать качество автомобильной продукции и поддерживать стабильность производственно-сбытовых цепочек. В качестве еще одной составляющей плана выступает работа над полной электрификацией общественного транспорта, которая начнется в специальных пилотных зонах.

Как отмечается в документе, шаги, направленные на более широкое распространение NEV, не будут сопровождаться какими бы то ни было дополнительными ограничениями на продажу бензиновых автомобилей. Автопроизводителям рекомендуется разрабатывать и выпускать продукцию для международного рынка, а также активизировать усилия по освоению рынков стран-участниц китайской инициативы «Один пояс – один путь» и развивающихся экономик.

По итогам 2022 года доля Китая на мировом автомобильном рынке достигла 33%, а после первого полугодия 2023 года снизилась до 31%, указывается в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Фото: АСЕА