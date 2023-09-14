«Соллерс» в 2023 году инвестирует в развитие производства около 3,5 млрд рублей

Инвестиции группы «Соллерс» в развитие производства в 2023 году составят около 3,5 млрд рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщила заместитель гендиректора компании Зоя Каика, уточнив, что эта цифра включает в себя ключевые проекты по запуску полного цикла производства Sollers Atlant и Argo, инвестиции в локализацию дизельных двигателей и КПП, а также программу импортозамещения на УАЗе.

Напомним, в этом 2023 года «Соллерс» перешел на производство полного цикла автомобилей Sollers Atlant на мощностях завода «Соллерс Алабуга», а также запустил полномасштабное производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo на новом предприятии «Соллерс Карго» в Ульяновске. Кроме того, группа приступила к реализации проекта по производству семейства дизельных двигателей на заводе двигателей в ОЭЗ «Алабуга» и запустила проект по организации производства трансмиссий на площадке Заволжского моторного завода. Ульяновский автозавод запустил производство флагманской модели УАЗ «Патриот» с модернизированной задней подвеской.

Фото: «Соллерс»